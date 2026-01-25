Düğün konvoyunda araya giren araca saldırdılar!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, bir otomobilin düğün konvoyundaki araçların arasına girmek istemesi üzerine çıkan tartışma şiddete dönüştü. Düğün sahiplerinin, içinde bir ailenin bulunduğu araca yumruk ve hakaretlerle saldırdığı anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaşandı. Ara sokaktan ana yola çıkmaya çalışan 34 plakalı bir otomobil, o sırada geçmekte olan düğün konvoyuna denk geldi. Konvoyun arasına girmeye çalışan sürücünün önü, diğer araçlar tarafından kesildi. Araçlarından inen grup, otomobili hedef aldı.

Öfkeli kalabalık sürücüye hakaretler yağdırırken aracın kaportasına ve camlarına vurmaya başladı. Görüntülerde otomobilin ön camını yumruklayan damadın, arkadaşları tarafından güçlükle uzaklaştırıldığı görüldü. Bu sırada bir başka davetli, içinde ailenin bulunduğu aracın sağ ön camına sert bir yumruk attı.

KONVOY BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Saldırgan grup bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

