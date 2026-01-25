Kamyonu tamir etmek isterken hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, bir kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sularında Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kamyon şoförü Ali Çevik, aracının motor kısmında meydana gelen arızayı fark etti. Sorunu gidermek için şoför kabinini yukarı kaldırarak tamir etmeye başlayan Çevik, o esnada kabinin devrilmesiyle altında sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ali Çevik'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Çevik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ali Çevik’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu’na nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.