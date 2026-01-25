Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'un Ağlasun ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 32 AAK 364 plakalı otomobil, 33 AZV 518 plakalı otomobil ve 33 AJM 358 plakalı TIR, Kazak tünelleri mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken, bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan yedi kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneden alınan son bilgilere göre, yaralılardan dördünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle Antalya–Isparta kara yolunun Kazak tünelleri mevkisinde trafik bir süre durduruldu. Jandarma ekipleri tünel içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, araçların enkaz kaldırma çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.