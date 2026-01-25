Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Burdur’un Ağlasun ilçesinde, Antalya–Isparta kara yolu üzerinde bulunan Kazak tünellerinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi ise yaralandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 32 AAK 364 plakalı otomobil, 33 AZV 518 plakalı otomobil ve 33 AJM 358 plakalı TIR, Kazak tünelleri mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken, bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı.

burdur.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan yedi kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneden alınan son bilgilere göre, yaralılardan dördünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Beypazarı'nda araç şarampole uçtu: Biri çocuk 3 yaralıBeypazarı'nda araç şarampole uçtu: Biri çocuk 3 yaralı

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle Antalya–Isparta kara yolunun Kazak tünelleri mevkisinde trafik bir süre durduruldu. Jandarma ekipleri tünel içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, araçların enkaz kaldırma çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Türkiye
Murat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşü
Murat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşü
Sosyal medyaya sansür kıskacı! Engelleme talepleri zirve yaptı
Sosyal medyaya sansür kıskacı! Engelleme talepleri zirve yaptı
Bıçaklanarak hayatını kaybeden Ümit’in son görüntüleri ortaya çıktı!
Bıçaklanarak hayatını kaybeden Ümit’in son görüntüleri ortaya çıktı!