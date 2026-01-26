Polis üşüyen çocuğa kendi çoraplarını giydirdi

Polis üşüyen çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
Yayınlanma:
Malatya'da bir polis memuru, stadyumda üşüyen bir çocuğa kendi çoraplarını çıkarıp giydirdi. Yaşananlar, bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'da bir stadyum yürek ısıtan görüntülere sahne oldu. Maç izlerken üşüyen çocuğu fark eden bir polis memuru, kendi çoraplarını çıkarıp ona verdi.

Fenomen polise dördüncü soruşturmaFenomen polise dördüncü soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nici gurupta mücadele eden Yeşilyurtspor, dün Yeni Malatya Stadyumu'nda 12 Bingölspor'u konuk etti.

polis-usuyen-cocuga-corabini-cikarip-ve-1135980-337235-1.jpg

ÜŞÜYEN ÇOCUĞU FARK EDİP YANINA GİTTİ

Soğuk havada oynanan maç sırasında görevli bir polis memuru, maç izlerken bir çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti.

polis-usuyen-cocuga-corabini-cikarip-ve-1135978-337235-1.jpg

KENDİ ÇORABINI ÇIKARIP ÇOCUĞA GİYDİRDİ

Bunun üzerine taraftarın yanına giden polis memuru ayağından çorabını çıkararak, çocuğa giydirdi. Bu esnada Yeşilyurtspor taraftarı Mehmet Atabey, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

polis-usuyen-cocuga-corabini-cikarip-ve-1135979-337235-1.jpg

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Görüntülerde; polis memurunun küçük çocuğun yanına gelerek, ayağındaki çorabı çıkarıp giydirdiği anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Türkiye
Ordu'da korkunç olay! Yanan evin sahibi ağaçta asılı halde ölü bulundu
Ordu'da korkunç olay! Yanan evin sahibi ağaçta asılı halde ölü bulundu
Eyüpsultan'da viyadüğün altında ceset bulundu
Eyüpsultan'da viyadüğün altında ceset bulundu
Özgür Özel '35 kamera var' demişti: İBB'nin görüntüleri teslim ettiği belge ortaya çıktı
Özgür Özel '35 kamera var' demişti: İBB'nin görüntüleri teslim ettiği belge ortaya çıktı