Polis üşüyen çocuğa kendi çoraplarını giydirdi

Malatya'da bir stadyum yürek ısıtan görüntülere sahne oldu. Maç izlerken üşüyen çocuğu fark eden bir polis memuru, kendi çoraplarını çıkarıp ona verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nici gurupta mücadele eden Yeşilyurtspor, dün Yeni Malatya Stadyumu'nda 12 Bingölspor'u konuk etti.

ÜŞÜYEN ÇOCUĞU FARK EDİP YANINA GİTTİ

Soğuk havada oynanan maç sırasında görevli bir polis memuru, maç izlerken bir çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti.

KENDİ ÇORABINI ÇIKARIP ÇOCUĞA GİYDİRDİ

Bunun üzerine taraftarın yanına giden polis memuru ayağından çorabını çıkararak, çocuğa giydirdi. Bu esnada Yeşilyurtspor taraftarı Mehmet Atabey, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Görüntülerde; polis memurunun küçük çocuğun yanına gelerek, ayağındaki çorabı çıkarıp giydirdiği anlar yer aldı.