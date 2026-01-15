Fenomen polise dördüncü soruşturma

Fenomen polis memuru Serkan Durmuş, trafik kurallarını anlattığı videolarla vatandaşın ilgisini çekmiş ve Instagram'da 500 bine yakın takipçiye ulaşmıştı. Durmuş hakkında çok sayıda şikayet yapıldığı öğrenildi.

Durmuş, hakkındaki şikayetlerin değerlendirmeye alınmasıyla peş peşe soruşturmalık oldu.

FENOMEN POLİSE DÖRDÜNCÜ KEZ SORUŞTURMA AÇILDI

Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, Serkan Durmuş hakkında yürütülen soruşturmalardan üçüncüsünü karara bağlayarak maaşından kesinti yapılmasına hükmetmişti.

Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği öğrenilen Durmuş'un, mevzuat gereği maaşında 4'te 1 oranında kesinti yapılacak.

Bu cezanın ardından Durmuş, dördüncü kez soruşturmalık oldu.

VATANDAŞI BİLGİLENDİRİYORMUŞ

Hakkında uygulanan disiplin cezalarına rağmen video çekerek sosyal medyada yayınlamaya devam eden Durmuş'un dördüncü soruşturmasının gerekçesi de belli oldu.

Soruşturma gerekçesinin "yetkisi olmadan kamuoyuna bilgi ve demeç vermek" olduğu öğrenildi.