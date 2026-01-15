Fenomen polise dördüncü soruşturma

Yayınlanma:
Trafik kurallarını anlattığı eğlenceli videolarıyla tanınan fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı. polis memuru Serkan Durmuş hakkındaki soruşturmanın gerekçesi "yetkisi olmadan kamuoyuna bilgi ve demeç vermek" şeklinde açıklandı.

Fenomen polis memuru Serkan Durmuş, trafik kurallarını anlattığı videolarla vatandaşın ilgisini çekmiş ve Instagram'da 500 bine yakın takipçiye ulaşmıştı. Durmuş hakkında çok sayıda şikayet yapıldığı öğrenildi.

Durmuş, hakkındaki şikayetlerin değerlendirmeye alınmasıyla peş peşe soruşturmalık oldu.

FENOMEN POLİSE DÖRDÜNCÜ KEZ SORUŞTURMA AÇILDI

Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, Serkan Durmuş hakkında yürütülen soruşturmalardan üçüncüsünü karara bağlayarak maaşından kesinti yapılmasına hükmetmişti.

fenomen-polise-dorduncu-kez-sorusturma-acildi-vatandasi-bilgilendiriyormus-3.jpg

Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği öğrenilen Durmuş'un, mevzuat gereği maaşında 4'te 1 oranında kesinti yapılacak.

Bu cezanın ardından Durmuş, dördüncü kez soruşturmalık oldu.

fenomen-polise-dorduncu-kez-sorusturma-acildi-vatandasi-bilgilendiriyormus-2.jpg

VATANDAŞI BİLGİLENDİRİYORMUŞ

Hakkında uygulanan disiplin cezalarına rağmen video çekerek sosyal medyada yayınlamaya devam eden Durmuş'un dördüncü soruşturmasının gerekçesi de belli oldu.

Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istediPolise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi

Soruşturma gerekçesinin "yetkisi olmadan kamuoyuna bilgi ve demeç vermek" olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!
RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!
AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası
AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası
Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!
Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!