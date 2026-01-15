Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fehmi Ç. gördüğü mobbingin ardından Koruma Şube Müdürlüğü’ne atandı. Mahkeme, polis memurunun atamanın hukuka aykırı olduğu yönündeki talebini değerlendirerek yürütmeyi durdurdu. İddialara göre, yeniden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapmaya başlayan Fehmi Ç.'ye uygulanan baskı ve yıldırma girişimleri daha da yoğunlaştı.

Muğla Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırımda görevlendirilen Fehmi Ç’nin, yaya devriye görevi verilmesine rağmen, herhangi bir denetim veya işlem yapmasına izin verilmedi. Görev alanı dışına çıkmaması yönünde kesin talimat iletildi.

Polis memuruna mobbing iddialarına CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan sert tepki gösterdi.

POLİSE MOBBİNG İSYAN ETTİRDİ!

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memuru Fehmi Ç'ye destek mesajı verirken iddiaları TBMM’ye taşıyacağını söyledi.

Polis memurlarının özlük hakları ve amir baskısı sorunlarıyla mücadele ettiğini on yıldır anlattığını ifade eden Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın bu sorunları ısrarla reddettiğini söyledi. Fehmi Ç.'nin hiçbir kamu yararı olmayan bir yerde görevlendirilmesine tepki gösteren Bakan, şunları söyledi:

"Devlet o polise maaş ödüyor. Şerefli Türk polisinin üniformasını giyiyor. Siz disiplin soruşturmasıyla, mahkemeyle, hukuki bir süreçle hareket etmiyorsunuz; görevlendirme adı altında cezalandırıyorsunuz. Bunun adı zulümdür."

ALİ YERLİKAYA'DAN YANIT İSTEDİ

Murat Bakan, artan polis intiharlarını hatırlatarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için soru önergesi vereceğini belirten Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"On yıldır söylüyorum. Bu ülkede polisin iki temel sorunu var. Birincisi özlük hakları, ikincisi amir baskısı. İçişleri Bakanlığı ise bunu ısrarla reddediyor. Önceki bakan reddetti, bu bakan da reddediyor; görmezden geliyorlar. Ama gerçek ortada: İnsanlar canına kıyıyor, haykırıyor, arkasında not bırakıyor… Yine de yok sayıyorlar. Taş olsa taştan ses gelir; bunlarda ses yok. Bombacı Mülayim kardeşimin Vedat’ın yaşadıklarını cümle âlem biliyor. Bugün Aydın’da benzer bir tablo polis memuru Fehmi Ç.’ye yaşatılıyor. Ben soruyorum: Polis memurunu, hiçbir kamu yararı olmayan bir yerde nasıl görevlendirirsiniz? Devlet o polise maaş ödüyor. Şerefli Türk polisinin üniformasını giyiyor. Siz disiplin soruşturmasıyla, mahkemeyle, hukuki bir süreçle hareket etmiyorsunuz; görevlendirme adı altında cezalandırıyorsunuz. Bunun adı zulümdür. Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insanlığınız yok? Aydın Emniyet Müdürü: Bu kadar sosyal medyada gündem oluyor, siz görmüyor musunuz? Bu milletin gözünün içine baka baka “yok” diyemezsiniz. Bunun hesabını sorarız. Bu konu burada kalmayacak. Yarın Meclis’e taşıyacağım; soru önergesi vereceğim. Polis memuru garip değil, yalnız değil, çaresiz değil…"

"ÜNİFORMASINI ELİNDEN ALDILAR"

Polis memuru Fehmi Ç’nin avukatı Kübra Hergül de sosyla medyasından paylaşım yaparak müvekkilinin mobbinge maruz kaldığını öne sürerek, tek yaya trafik polisi olduğunu ve üniformasının elinden alındığı söyledi.

Hergül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: