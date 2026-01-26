WhatsApp’ın test sürümünde, reklamsız kullanım için ücretli abonelik seçeneği üzerinde çalışmalar yürütüldüğü ortaya çıktı.

Meta’nın geçtiğimiz yıl WhatsApp’ın Durum ve Kanallar bölümlerinde reklam gösterileceğini duyurması, kullanıcılar arasında ciddi tepkilere yol açmıştı. Gelen eleştirileri dikkate alan şirketin, bu yeni adımla söz konusu tepkileri dengelemeyi ve kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

WhatsApp’ın 2.26.3.9 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan kodlara göre, ücretli abonelik sistemini tercih eden kullanıcılar, Durum ve Kanallar sekmelerinde tamamen reklamsız bir deneyim yaşayabilecek. Kodlar, aylık ödeme karşılığında reklamların devre dışı bırakılacağını açık şekilde gösteriyor.

WHATSAPP’TA İKİ MODEL: ÜCRETLİ REKLAMSIZ, ÜCRETSİZ REKLAMLI

Bu kapsamda Meta’nın WhatsApp’ta iki farklı kullanım modeli sunmayı planladığı görülüyor. Ücretli abonelikle reklamsız deneyim mümkün olurken, reklamlı sürüm kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek. Test metinlerine göre, kullanıcılar istedikleri takdirde WhatsApp’ı mevcut ücretsiz ve reklamlı versiyonu üzerinden kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca, uygulama içinde yeni modele dair bilgilendirme mesajlarının da test edildiği tespit edildi.

Reklamsız WhatsApp aboneliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı, hangi ülkelerde geçerli olacağı ve fiyatlandırmasının nasıl olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Meta’nın daha önce Facebook ve Instagram’da reklamsız abonelik modellerini sınırlı ülkelerde devreye alması, WhatsApp için de benzer bir stratejinin izlenebileceğine işaret ediyor. Analistler, bu adımın kullanıcıların uygulamada geçirdiği zamanı artırmayı ve reklam gelirlerini optimize etmeyi amaçladığını belirtiyor.

KULLANICI TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni modelin hayata geçmesi durumunda, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı kullanma tercihleri ve reklam deneyimleri tamamen değişebilir. Şirketin önümüzdeki dönemde testleri genişleterek, farklı ülkelerde abonelik fiyatlarını ve erişim seçeneklerini netleştirmesi bekleniyor.