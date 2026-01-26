Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor

Son yıllarda tüketicilerin kredi kartlarını kullanarak taksitle alışveriş yapma eğilimi artarken, uzmanlar bu yöntemin ciddi mali riskler barındırdığı konusunda uyarıyor.

Bankacılık ve finans uzmanları, özellikle bilinçsiz kullanımın borç sarmalına yol açabileceğini ve tüketicilerin farkında olmadan yüksek faiz yükü altına girebileceğini belirtiyor.

TAKSİTLE ALIŞVERİŞİN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Kredi kartıyla taksitli alışveriş, özellikle teknoloji ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünlerde tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre, son beş yılda taksitli alışveriş hacmi iki katına çıkarken, bankalar da bu yöntemle gelirlerini artırıyor.

Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor! Bu hatalar borç yükünüzü ikiye katlayabilir

Uzmanlar, düşük faizli ve uzun vadeli taksit seçeneklerinin cazibesinin tüketiciyi yanlış yönlendirebileceğine dikkat çekiyor. “İnsanlar aylık ödemeyi kolaylıkla karşılayabileceğini düşünüyor, ancak toplam borç miktası göz ardı ediliyor” diyen finans analistleri, özellikle 36 aya kadar çıkan uzun vadeli taksitlerin mali riskini vurguluyor.

FAİZ VE EK ÜCRETLER GÖZDEN KAÇIYOR

Taksitle alışverişin görünürde avantajlı olması, çoğu zaman tüketicinin gözünden kaçan faiz ve ek ücretleri gizliyor. Banka ve finans uzmanlarına göre, ürünün fiyatına eklenen faiz, uzun vadede ürünü peşin fiyatının çok üzerinde bir maliyetle tüketiciye mal edebiliyor.

Ayrıca, bazı bankaların uyguladığı gecikme faizleri ve ek hizmet ücretleri, taksitli alışverişin riskini artırıyor. Örneğin, ödemelerde yaşanan küçük bir gecikme bile aylık %3 ila %5 arasında değişen faizlerle borcun hızla büyümesine neden olabiliyor.

BORÇ SARMALI RİSKİ

Finans uzmanları, taksitli alışverişin “borç sarmalı” oluşturabileceğini belirtiyor. Tüketici, her ay farklı alışverişleri taksitlendirerek ödemelerini bölerken, toplam borç miktarı kontrol edilemez bir noktaya ulaşabiliyor.

“Birçok kişi, aylık ödemeyi karşılayabiliyorsa sorun olmadığını düşünüyor. Oysa birden fazla taksitli ürün alındığında borç miktarı hızla artıyor ve gecikme riskini beraberinde getiriyor” uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle gelir-gider dengesini takip etmeyenlerin büyük tehlike altında olduğunu söylüyor.

TÜKETİCİ HAKLARI VE BİLİNÇLİ HARCAMA ÖNERİLERİ

Tüketici dernekleri, taksitli alışveriş yapan kişilere bazı kritik önerilerde bulunuyor:

Öncelikle bütçenizi gerçekçi bir şekilde analiz edin ve aylık ödeme kapasitenizi net bir şekilde belirleyin.

Taksit sayısını mümkün olduğunca kısa tutun, uzun vadeli taksitlerden kaçının.

Faiz oranlarını ve ek ücretleri mutlaka hesaplayın.

Alternatif ödeme yöntemlerini araştırın; bazen peşin ödeme veya kampanyalı indirimler toplam maliyeti düşürebiliyor.

Ayrıca, bazı bankaların ve e-ticaret platformlarının sunduğu “0 faiz” veya “indirimli taksit” seçeneklerinin de genellikle belirli şartlara bağlı olduğunu ve dikkatli okunmadığında tüketiciye ek mali yük getirebileceğini hatırlatıyorlar.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Bankacılık sektöründe uzun yıllar görev yapmış bir finans danışmanı, “Taksitle alışveriş, doğru kullanıldığında tüketiciye kolaylık sağlar. Ancak bilinçsizce kullanıldığında, kredi kartı borçları hızla kontrolden çıkabilir ve ciddi mali sıkıntılara yol açabilir. Özellikle genç ve gelir düzeyi sınırlı kullanıcıların bu konuda eğitim alması şart” diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.