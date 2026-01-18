Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor! Bu hatalar borç yükünüzü ikiye katlayabilir

Kredi kartı kullanıcıları, günlük alışkanlıkları nedeniyle farkında olmadan borç yüklerini artırabiliyor. Finans uzmanları, özellikle küçük harcamaların sık sık yapılması, minimum ödeme tutarının tercih edilmesi ve taksitli alışverişlerin kontrolsüzce kullanılması gibi davranışların, kart borcunu zamanla ciddi şekilde yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, kredi kartı kullanımında disiplinli olmanın ve harcamaların düzenli olarak takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

BU HATALAR BORÇ YÜKÜNÜZÜ İKİYE KATLAYABİLİR

Kredi kartı kullanıcıları, farkında olmadan yapılan bazı yanlış alışkanlıklar nedeniyle borç yüklerini artırıyor. İşte dikkat edilmesi gereken kritik noktalar:

ASGARİ ÖDEME TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Kart ekstrelerinde belirtilen asgari ödeme miktarını ödemek, borcunuzu azaltmaz; aksine faiz yükünü artırır.

Uzun vadede asgari ödeme yapmak, borcun iki katına çıkmasına yol açabilir.

FAİZ ORANLARINA DİKKAT EDİN

Kredi kartı faizleri oldukça yüksek olabilir.

Ekstreyi tam ödemek yerine taksitlendirmek veya asgari ödeme yapmak, faizlerin hızla birikmesine neden olur.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLERDE PLANLI HAREKET EDİN

Taksitli alışveriş yaparken toplam borcunuzu ve faiz yükünü göz önünde bulundurun.

Özellikle yüksek faizli taksitler, borcunuzu kısa sürede büyütebilir.

BORÇ TRANSFERİNİ YANLIŞ KULLANMAYIN

Bazı kullanıcılar borç transferi ile ödemelerini ertelemeyi tercih eder.

Transfer sırasında yeni faiz ve ek ücretler eklenebilir; bu da borcu daha da artırabilir.

HARCAMALARI KONTROLSÜZ YAPMAYIN

Limitin üzerinde veya gereksiz harcamalar, borcun hızla birikmesine neden olur.

Düzenli bütçe kontrolü ve harcama planı, borç yönetiminde kritik rol oynar.

UZMANLAR UYARIYOR

Kredi kartı borçlarını yönetmek için ekstreyi düzenli takip etmek ve mümkünse her ay tam ödeme yapmak, finansal yükünüzü önemli ölçüde azaltıyor.