30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal



Zamanın hızla akıp gittiği bir dünyada, hızlı yemek yeme alışkanlığına yenik düşmek çok kolay. Ancak araştırmalar, aceleyle yemek yemenin fazla kilo ve obeziteye neden olduğunu ortaya koyuyor.

İnsanlar türlü sebeplerden dolayı hızlı yemek yerler. Günümüzün hızlı temposunda birçok insan genellikle hızlı yemek yiyor, çoğu zaman, zaman kazanmak ve yoğun programlarına ayak uydurmak için. Bazıları ise hızlı yemek yemen gereken büyük ailelerde büyüdüğünden... Sonuçta birçoğumuzun tercihi, hızlı ve pratik çözümler aramak oluyor. Bu da doğal olarak fast-food kültürünün yükselmesinin en biricik nedeni. Hızlıca hazırlanan, hızlıca yenilen yemekler…

Ama hızlı yemek sağlık için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sindirim sorunlarına, kan şekeri artışlarına ve aşırı yemeye yol açabilir. Yavaş yiyenler doyduklarını anlayabilirken hızlı yiyenler vücutlarının midelerinin dolduğuna dair sinyal göndermesi için çok hızlı yemek yerler.

Beynin, doluluk sinyallerini kaydetmek için zamana ihtiyacı vardır ve bu 20 dakikaya kadar sürebilir. Çok hızlı yemek, vücudunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğundan daha fazla yiyecek tüketmeyi kolaylaştırır; bu da zamanla fazla kalori alımına ve potansiyel olarak kilo almasına yol açar.

İŞTE ÇOK HIZLI YEMENİN SAĞLIĞINIZA NEDEN ZARAR VEREBİLECEĞİ VE NASIL YAVAŞLAYABİLECEĞİNİZ:

Yemek yerken ve içerken mideniz dolar ve midenizdeki esneme reseptörleri aktive edilir. Bu reseptörler, beyni mideye bağlayan vagus siniri aracılığıyla beyninize tokluk mesajları gönderir. Sonra, yiyecek ince bağırsağınıza girdiğinde, iştah hormonları salgılıyor ve beyninize ek doluluk mesajları gönderir. Ancak bu süreç hemen gerçekleşmez. Beyninizin çatalınızı bırakma zamanının geldiğini anlaması 20 dakika veya daha uzun sürede sürebilir. Çok hızlı yemek bu karmaşık sistemin çalışması için yeterli zaman tanımaz, bu da farkında olmadan fazla yemeyi kolaylaştırıyor.

Dikkati dağılmış yemenin hızla ilgisi olmayan başka bir dezavantajı da var. Başka işlerle meşgulken yemek yemek, yemeğinizin tadını çıkarma fırsatınızı elinden alır, bu yüzden kendinizi tamamen tatmin olmayabilirsiniz ve tatmin almak için yemeye devam edebilirsiniz.

Aceleyle veya dikkatsizce yemek yemek, aşırı yememize ve yemeğin tadını tam olarak çıkaramamamıza neden olabilir. Yemek zamanlarının tadını çıkarmak ve ne yediğimizi düşünmek önemli. Genellikle, yemek yerken dikkatimiz dağıldığında, porsiyon boyutunu gözden kaçırırız, yeterince yediğimizi fark etmeden çok hızlı yeriz ve besin açısından dengeli bir öğün yemeyi unuturuz.

HIZ İÇİN DÜZENLİ OLARAK YEMEK YİYENLER, AŞAĞIDAKİ GİBİ DAHA SAĞLIKSIZ BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DA YATKINDIR:

Kahvaltıyı atlamak

Yatmadan hemen önce yemek yemek

Yemekten sonra atıştırmak

Yemek yemenin en önemli yönlerinden biri de keyif almak. Her şeyden önce sağlıklı olmak için yemek yemeliyiz ancak yemeklerden keyif almak da sağlıklı olmanın bir parçası. Vücudumuz, gün boyunca enerjimizi korumak için doğal bir biyolojik sürece sahip; bu nedenle ne zaman ve nasıl acıktığımızı anlamak, açlıktan kaynaklanan aceleyle yemek yemekten kaçınmamıza yardımcı olacak.

BİLİNÇLİ BESLENME NEDİR?

Bilinçli beslenme, açlık ipuçlarına dikkat etmek ve yiyecek hakkında düşünceli seçimler yapmak demek. Yavaşlamanıza, her lokmanın tadını çıkarmanıza ve otomatik pilot gibi sağlıklı olmayabilecek alışkanlıkları fark etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, yemek yerken ortaya çıkan duygulara dikkat etmeni, onları yargılamadan veya değiştirme ihtiyacı olmadan fark etmeni teşvik eder. Bu, yiyecekle ilişkinizi daha net anlamanıza yardımcı olabilir.

Bilinçli beslenmenin son zamanlarda popülerliğinin artması tesadüf değil. Diyet kültürü uzun süredir kontrol vaat ediyor ve suçluluk, takıntı ve yiyecekle gürültülü bir ilişki sağlıyor. Aynı zamanda, ruh sağlığı konuşmaları son yıllarda çok daha yaygın hale geldi. Birçok insan, yeme alışkanlıklarının stres, anksiyete, tükenmişlik ve sinir sistemi aşırı yüklenmesiyle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu görmeye başlıyor.

Uzmanlara göre, insanların sadece bunalmış ve rahatlama aradığını düşünüyor; bu da bilinçli beslenme merakını artırıyor.

Bilinçli beslenme, yemek yerken yemeğinize tamamen odaklanmak demek. Yiyeceğinizin tatlarına, kokularına ve dokusuna, vücudunuzun açlık ve tokluk işaretlerine daha dikkatli olmanızı teşvik eder. Basit görünse de, bu uygulama şaşırtıcı derecede güçlü. Küçük bir çalışmada, 10 obez gönüllü, açlık ve tokluk duygularını dinlemeye odaklanan haftalık bilinçli beslenme derslerine kaydoldu. Ayrıca isteğine ve duygularına da dikkat ettiler. Katılımcılar sadece üç aylık programın sonunda ortalama 9 kilo vermekle kalmadı, aynı zamanda açlık, stres, anksiyete, depresyon ve aşırı yeme daha az olduğunu da bildirdiler.

BİLİNÇLİ BESLENME İÇİN İPUCU:

Yemek için sakin ve güzel bir alan yaratın. Dağınık bir masa, huzurlu bir zihniyet geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz içsel huzur hissini yaratmaz.

Yemeğinizin başında 20 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın. Sonra yemeğinizin zamanlayıcı çalana kadar uzun sürmesini sağlayacak şekilde kendinizi ayarlayın.

Gelen telefonları erteleyin.

Tüm bilgisayarları, telefonları ve okuma materyallerini bir kenara bırakın ki yemeğinize odaklanabilesiniz.

Televizyonu kapat, başka bir dikkat dağıtıcı kaynak.

Dikkat dağıtıcıları en aza indirmek için sadece mutfak veya yemek masasında yemeğinizi yiyin.

O anda gerçekten yediğin yiyeceğin lokmasını düşünün. Ağzınızdaki yiyeceklere odaklanmadan bir sonraki lokmayı önceden düşünmek çok kolaydır.

Isırmalar arasında çatalını bırak.

Her bir ağız dolusunu 30 kez çiğne.

İkinci porsiyon veya tatlı almadan önce kendinize gerçekten aç mısınız diye sorun.

Sağlığımızı korumak ve daha uzun bir yaşam sürmek için, yavaşlamayı öğrenmek önemli. hızlı yemek yediğimizde, sadece bedensel sağlığımızı riske atmakla kalmıyoruz, aynı zamanda yemeğin tadını almayı ve o anı yaşama fırsatını da kaçırıyoruz .Önerilerimizle yeme hızınızı yavaşlatarak yemeğin keyfini çıkarabilir ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilirsiniz. Unutmayın, yavaş yemenin sunduğu bu avantajlarla, hem bedeniniz hem de zihniniz daha mutlu ve sağlıklı olacak.

Yavaş yemek yemek, sadece bir alışkanlık değil aynı zamanda bir yaşam tarzı. Kendinize zaman ayırın, yediğiniz yemekleri takdir edin ve sağlığınızı bir öncelik haline getirin. Buna, sadece vücudunuzun değil, ruhunuzun da ihtiyacı var...O halde çatalınızı yavaşça bırakın, her lokmanın tadını çıkarın ve sağlıklı bir yaşamın tadına varın!