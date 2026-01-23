Uzun ömür için en iyi öğle yemeği :

Sağlıklı yaşlanmanın önündeki en önemli engellerden biri, zamanla sağlıklı hücrelere, dokulara ve organlara zarar veren kronik iltihaplanmadır.

Çoğumuz yaşlandıkça enerjimizi, zihinsel keskinliğimizi ve fiziksel gücümüzü korumak isteriz. Beslenme uzmanları, sağlıklı yaşlanma için ideal öğle yemeğinin, sağlıklı yağlar, yağsız protein ve lifin bir kombinasyonunu içermesi ve hazırlanmasının kolay olması gerektiğini söyledi. Onlara göre, somonla doldurulmuş bir avokado bu kriterlere en uygun olanı. Bu, kronik iltihaplanmayla mücadeleye yardımcı olabilir.

KRONİK İLTİHAPLANMAYA KARŞI KOMBİNASYON TEDAVİSİ

Bu öğle yemeğinin ana malzemelerinden biri olan somon, yüksek omega-3 yağ asitleri içeriği sayesinde bu gizli tehditle mücadelede en güçlü araçlardan biridir. Araştırmalara göre, omega-3 yağ asitleri iltihaba neden olan maddelerin üretimini baskılar. Beyniniz için bir kalkan görevi görür.

Araştırmacılar, beynin çoğunlukla yağdan oluştuğunu ve hücre zarlarının onarımı ve yapımı için belirli yağlara (özellikle omega-3 yağ asitlerine) sürekli olarak ihtiyaç duyduğunu, bunun da nöronlar arasındaki iletişim için hayati önem taşıdığını belirtiyor. Beslenme uzmanı G. Crimi, "Somon, özellikle DHA olmak üzere omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve bu da yaşlandıkça beyin hücrelerini korumaya ve hafıza ile bilişsel işlevleri sürdürmeye yardımcı olur" diyor. E vitamini içeren avokado gibi diğer bileşenlerin antioksidan özellikleriyle birleştiğinde, sonuç gerçekten uzun ömürlülüğü destekleyen bir öğün oluyor.

Sağlıklı yağlar, besin emilimini önemli ölçüde artırır. Birçok önemli vitamin, özellikle A, D, E ve K vitaminleri, yağda çözünür. Bu, vücut tarafından parçalanmaları ve emilmeleri için diyet yağının gerekli olduğu anlamına gelir.

Crimi, "Avokado, vücudunuzun bu besinleri verimli bir şekilde emmesine yardımcı olan sağlıklı yağlar içerir" diyor.

KAS KÜTLESİNİ KORUMAK

30 yaşından sonra, proaktif önlemler almadığımız takdirde kas kütlesi her on yılda bir tahminen %3-8 oranında azalır. Kas kütlesini korumak sadece zayıf görünmekle ilgili değil, kemik sağlığını korumak da dahil olmak üzere birçok faktör için önemli.

Bu kas kaybıyla mücadele etmek için diyetimizde yüksek kaliteli (veya tam) proteine ​​ihtiyacımız var ve somonla doldurulmuş bir avokado, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ancak kendi başına üretemediği dokuz amino asidin tamamını içerir. Ayrıca, protein açısından zengin bir öğle yemeği kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur, akşam yemeğine kadar tok kalmanızı sağlar ve vücudunuzun düşmelere veya yaralanmalara karşı güçlü ve dirençli kalması için ihtiyaç duyduğu yapı taşlarına sahip olmasını sağlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

