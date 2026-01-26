Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı

Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünyaca ünlü futbol kulübü Barcelona’nın stadı Nou Camp’ı 2.5 yılda bitiremeyen Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding İspanya’da gündem oldu. Haziran ayında tam olarak faaliyete geçmesi beklenen statta dün akşam oynanan Barcelona - Real Oviedo maçında ortaya çıkan görüntüler büyük bir skandal olarak yorumlandı. Stadın birçok yerinden su aldığı görüntüler tepki topladı.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Real Oviedo'yu konuk etti ve Olmo, Raphinha ile Lamine Yamal'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Barcelona - Real Oviedo maçında statta ortaya çıkan skandal görüntüler maçın önüne geçti.

STADIN İÇİNDEN ŞELALE AKTI

Yenileme çalışması AKP iktidarı döneminde aldığı kamu ihaleleriyle bilinen iş insanı Nihat Özdemir'in sahip olduğu Limak Holding tarafından yapılan Camp Nou'yu su bastı. Eski TFF Başkanı Özdemir'in şirketi tarafından çok büyük maliyetlerle projesi hazırlanan, 2.5 yıldan fazladır süredir inşaat çalışmaları tamamlanamayan projede stat sınırlı bir kapasite ile çalışırken eksikler hızla ortaya çıkmaya başladı.


Barcelona'nın Real Oviedo'yu yendiği maç sırasında şiddetli bir yağmur nedeniyle merdivenler ve tribünden sular yükseldi ve birçok taraftar ıslanmamak için stadyumdan kaçmanın bir yolunu bulmak zorunda kaldı.
Taraftarların stada ulaştığı merdivenlerin olduğu bölümde yukarıdan aşağıya akan su adeta bir şelaleyi andırdı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de basın tribünlerinin sular içinde kaldığı görüldü.
Taraftarların yaptığı paylaşımlarda stadın üst kısmından sular aktığı ve taraftarların ıslandığı da videolara yansıdı.

Barcelona taraftarları skandal görüntüler sonrasında adeta isyan etti. Sosyal medya üzerinden Barcelona Başkanı ve inşaatı yapam Limak’a tepki yağdı. Ayrıca taraftarlar Loparta’nın boneli foroğrafını paylaşarak su basan Nou Camp’a göndermede bulundu.

KASIM 2024’TE BİTMESİ GEREKİYORDU! 2026 HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

Nihat Özdemir’in anlaşması gereği Nou Camp 2024 yılının Kasım ayında tamamlanması gerekiyordu. 2.5 yıl geçicek projenin maç başına 45 bin 401 taraftar alabilen Camp Nou'daki devam eden çalışmaların tamamının haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

whatsapp-image-2026-01-26-at-09-58-28-001.jpeg

BARCELONA SEZONU BAŞKA STATTA AÇMIŞTI

Sezon başında Nou Camp'ın açılışı yetişmemiş ve Barcelona iç saha maçlarını 6 bin kişilik kapasiteye sahip Estadi Johan Cruyff'ta oynamıştı.
İspanyol devi, Nou Camp'taki ilk maçına 22 Kasım 2025 tarihinde çıkmıştı.

İNŞAATIN TAMAMLANMAMASI KRİZ YARATMIŞTI

900 milyon euro karşılığında işi alan Limak Holding'in yenileme çalışmalarını yaptığı Nou Camp'ın yetişmemesi sonrası Barcelona'da finansal anlamda kriz çıkmıştı. Limak'ın toplam ceza miktarının ise 150 milyon euro olduğu belirtilmişti. Ayrıca Barcelona, sezon başında VIP bilet satışından beklediği 100 milyon Euro geliri elde edemediği için finansal kriz yaşamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

