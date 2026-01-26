Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gümbet Koyu’nda, deniz alanında tahribata yol açan kaçak iskele ve izinsiz tekne bağlama faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir yıkım ve tahliye operasyonu düzenlendi. Çalışmalar sırasında atıl durumdaki bir teknenin altından Türk bayraklarının çıkması üzerine operasyona ara verilerek bayraklar koruma altına alındı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen operasyona; Milli Emlak, Liman Başkanlığı, Belediye ve Emniyet birimleri katıldı. Gümbet’te çevresel kirliliğe neden olan yüzer iskeleler ve yasa dışı bağlama alanlarının temizlenmesi hedeflendi. Yaklaşık 100 teknenin kaldırılması için başlatılan süreçte, bazı sahipler araçlarını kendi imkanlarıyla tahliye ederken, sahibi bulunamayan teknelerin yediemin deposuna çekileceği açıklandı.

TÜRK BAYRAKLARI ÇIKINCA İŞLEM DURDURULDU

Operasyonun en dikkat çeken anı, karada bulunan metruk bir teknenin kepçeyle parçalanması sırasında yaşandı. Teknenin alt kısmında Türk bayraklarının olduğunun fark edilmesi üzerine Milli Emlak personeli derhal müdahale ederek yıkımı durdurdu. Ekipler tarafından hassasiyetle toplanan bayraklar muhafaza altına alındıktan sonra çalışmalara devam edildi.

SAHİL ALANI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yetkililer, bölgedeki kaçak yapıların ve atıl teknelerin tamamen temizlenmesinin ardından Gümbet sahilinin halkın kullanımına uygun bir sahil alanı olarak yeniden düzenleneceğini duyurdu.

