Son dakika | Türk bayrağına hakaret eden kişiye tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından Türk bayrağına hakaret eden bir kişi gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türk Bayrağı’na yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 yaşındaki S.Ç., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...