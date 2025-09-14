Araç sahipleri dikkat: Bu listeyi mutlaka kontrol edin!

Araç sahipleri dikkat: Bu listeyi mutlaka kontrol edin!
Yayınlanma:
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde, sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretleri ile işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı Kesimi İstanbul istikameti 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenilenmesinde, Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu, Lüleburgaz Gişeleri'nden ise otoyola girişlerin kapatılması nedeniyle yapılan çalışmaların, 7/24 devam etmesi bekleniyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Adana istikametine doğru kontrollü sağlanıyor.

İstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalıİstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalı

Avrupa Otoyolu'nun Pınarhisar Kavşağı (K61)-Lüleburgaz 1 Kavşağı (K62) 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Batı Taşıma yolu (Lüleburgaz istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım Doğu Taşıma yolundan (Gişeler istikameti) iki yönlü (geliş-gidiş) yapılıyor.

karayollari.jpg

Gümüşova-Düzce yolunun 9-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hudut-Dereköy yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılıp, Alucra istikametinde kontrollü trafik akışı sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin, dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Vakfıkebir-Trabzon yolunun 13. kilometresindeki Vakfıkebir Çıkış Kavşak köprüsünün, bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak:AA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Kültür turizminde rakamlar zirve yaptı: İşte milyonların gittiği 10 efsanevi yer
Kültür turizminde rakamlar zirve yaptı: İşte milyonların gittiği 10 efsanevi yer
Fatih’te turistin cüzdanını çaldı: 42 suç kaydı ortaya çıktı
Fatih’te turistin cüzdanını çaldı: 42 suç kaydı ortaya çıktı
TBB Başkanvekili Seçer en büyük serveti açıkladı
TBB Başkanvekili Seçer en büyük serveti açıkladı