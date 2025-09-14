Araç sahipleri dikkat: Bu listeyi mutlaka kontrol edin!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı Kesimi İstanbul istikameti 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenilenmesinde, Edirne istikametinden Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu, Lüleburgaz Gişeleri'nden ise otoyola girişlerin kapatılması nedeniyle yapılan çalışmaların, 7/24 devam etmesi bekleniyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Adana istikametine doğru kontrollü sağlanıyor.

İstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalı

Avrupa Otoyolu'nun Pınarhisar Kavşağı (K61)-Lüleburgaz 1 Kavşağı (K62) 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Batı Taşıma yolu (Lüleburgaz istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım Doğu Taşıma yolundan (Gişeler istikameti) iki yönlü (geliş-gidiş) yapılıyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 9-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hudut-Dereköy yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatılıp, Alucra istikametinde kontrollü trafik akışı sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin, dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Vakfıkebir-Trabzon yolunun 13. kilometresindeki Vakfıkebir Çıkış Kavşak köprüsünün, bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.