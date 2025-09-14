İstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalı

Yayınlanma:
İstanbul'da bu sabah 'İstanbul’u Koşuyorum' yarışının Asya etabı Üsküdar'da koşulacak. Koşu nedeni ile bazı yollar 6 saat kapalı olacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından yapılan 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunun Asya etabı bugün Üsküdar'da yapılacak. Üsküdar sahil şeridinde koşulacak yarış gerekçesi ile 14 Eylül Pazar günü (bugün) saat 06.00 ile 12.00 arasında birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı olacak.

Koşu organizasyonu nedeni ile kapatılacak güzergâhlar şöyle:

  • Üsküdar – Harem istikameti Paşa Limanı Caddesi
  • Üsküdar Harem Sahil Yolu
  • Harem Teslisiye Bot İstasyonu “U” dönüşü
  • Harem – Beylerbeyi istikameti
  • Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi
  • Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi
  • Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak Sokak, 2. Nacak Sokak
  • Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak
  • Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak
  • Mesa Çıkmazı ve Abdullahağa Caddesi

5K KOŞUSU 8, 10K KOŞUSU 09.15'TE

Parkur boyunca adrenalinin yüksek olacağı yarışta:

5K koşusu saat 08.00’de, 10K koşusu ise saat 09.15’te start alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

