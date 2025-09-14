İstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalı

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından yapılan 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunun Asya etabı bugün Üsküdar'da yapılacak. Üsküdar sahil şeridinde koşulacak yarış gerekçesi ile 14 Eylül Pazar günü (bugün) saat 06.00 ile 12.00 arasında birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı olacak.

Koşu organizasyonu nedeni ile kapatılacak güzergâhlar şöyle:

Üsküdar – Harem istikameti Paşa Limanı Caddesi

Üsküdar Harem Sahil Yolu

Harem Teslisiye Bot İstasyonu “U” dönüşü

Harem – Beylerbeyi istikameti

Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi

Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi

Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak Sokak, 2. Nacak Sokak

Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak

Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak

Mesa Çıkmazı ve Abdullahağa Caddesi

5K KOŞUSU 8, 10K KOŞUSU 09.15'TE

Parkur boyunca adrenalinin yüksek olacağı yarışta:

5K koşusu saat 08.00’de, 10K koşusu ise saat 09.15’te start alacak.