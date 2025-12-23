Arabeskin sevilen ismi Cansever tedavi sürecini paylaşıp içini döktü!

Arabesk dünyasının sevilen isimlerinden biri olan ve “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” isimli şarkılarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Cansever, geçtiğimiz haftalarda kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamış ve tedavi sürecinde konserlerine ara vereceğini duyurmuştu. Bir süredir Almanya’da yaşayan Cansever, hastane odasından yaptığı ilk paylaşımla hayranlarını duygulandırmış ve sevenlerinden dua istemişti.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Tedavi süreci hakkında yaptığı açıklamada, Almanya’da olduğunu ve doktorlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Cansever, kemoterapiye başlayacağını ifade ederek moralinin yüksek olduğunu söylemişti. “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle umut dolu bir mesaj veren Cansever, aldığı destek mesajları için de sevenlerine teşekkürlerini sunmuştu.

İKİNCİ KEMOTERAPİYİ ALDI

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Cansever, ikinci kemoterapiyi aldığını açıkladı. Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini kaydeden şarkıcı, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Yaptığı paylaşımda, saçlarının henüz dökülmediğini ifade eden Cansever, duaların ve doktorlarının desteğiyle bu süreci atlatacağına inandığını belirtti.

Ünlü sanatçı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu

Ünlü şarkıcı son gönderisinde ise 29 gündür dışarı çıkmadığını, tedavi sürecinde sabırla dinlendiğini duyurarak hayranlarından gelen mesajların kendisine büyük güç verdiğini vurguladı. Cansever, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek son halini paylaştı.