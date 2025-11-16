Ara tatilin son gününde yazı aratmayan görüntüler
Antalya’da ara tatilin son gününde yazdan kalma bir gün yaşanırken, Konyaaltı Sahili’nde denize girenler, yürüyüş yapanlar ve sahilde vakit geçirenlerle yoğunluk oluştu.
Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı 23 dereceyi buldu.
KONYAALTI SAHİLİ’NE AKIN ETTİLER
Ara tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklu aileler, Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Kimi denize girerek sıcak havanın keyfini çıkarırken, kimi sahil kenarında oturup güneşlendi.
Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, su sporlarına ilgi gösterenler de oldu.
YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca hareketlilik dikkati çekti.
