Apartmanda çıkan tartışma cinayetle bitti

Kayseri'de Battal U. (52), oturduğu binanın görevlisi Bektaş A.'yı (38) bıçakladı. Aşçıpınar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Battal U. ile oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Battal U., apartman görevlisi Aşçıpınar'ı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bektaş Aşçıpınar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bektaş Aşçıpınar (38), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

