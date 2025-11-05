Antalya'da yaz bitmedi: Sahiller doldu taştı

Antalya'da kasım ayının ilk haftası, adeta yazdan kalma günlerle geçiyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ederek güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

Kasım ayının ilk haftasında güneşli havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte, Antalya'nın en popüler noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, güneşlenerek ve Akdeniz'in hala ılık olan sularında yüzerek vakit geçirdi.

Sahildeki kalabalık, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Turistlerden bazıları sahilde spor yapmayı tercih ederken, bazıları ise balık tutarak güneşli havanın tadını çıkardı.

HAVA VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI YÜKSEK SEVİYELERDE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya'da bugün havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Rüzgarın saatte 7 ila 19 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının 27 derece, en düşük sıcaklığın ise 19 derece olması beklenen kentte, deniz suyu sıcaklığı da 24 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının ise yüzde 40 ila 60 aralığında seyredeceği belirtildi. Bu veriler, kentte sonbahar mevsiminde adeta bir "pastırma yazı" yaşandığını gösteriyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

