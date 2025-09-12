Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Yayınlanma:
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karadağ Mahallesi Çapa mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine karadan ulaşımın olmadığı bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'de orman yangını!Denizli'de orman yangını!

Kaynak:AA

