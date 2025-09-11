Antalya'da halk otobüsü devrildi: Şoför hayatını kaybetti

Antalya’nın Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında, Sait Avcı (45) idaresindeki 07 BDF 083 plakalı halk otobüsü kontrolden çıkarak önce bir çöp konteynerine, ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ: 1 YOLCU YARALI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.D., ekiplerce otobüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan yetkililer, Avcı’nın cenazesini otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otobüsün yoldan çıkma nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.