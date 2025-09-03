Antalya'da falezlerden düşen kadın için arama sürüyor

Antalya'da falezlerden düşen kadın için arama sürüyor
Yayınlanma:
Antalya'da gece saatlerinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen Emine Akan'ı bulmak için deniz polisi ve dalgıç ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da gece saatlerinde yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen Emine Akan için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca denizde sürdürülen ancak ilerleyen saatlerde ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Deniz polisi ve dalgıç ekipleri, Akan'ın düştüğü tahmin edilen Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede, hem deniz yüzeyinde hem de su altında arama yapıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN TUR TEKNELERİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölgedeki tur teknelerinin turist gezintilerini sürdürdüğü görüldü. Şelale çevresine gelen tekneler, zaman zaman demir atarak yolcularına yüzme imkânı sundu. Polis ekipleri, dalgıçların bulunduğu alanlara yaklaşan tekneleri sık sık uyararak uzaklaştırdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

