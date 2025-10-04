Antalya'da falez açıklarında erkek cesedi bulundu

Antalya'da falez açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedi uzaktan görenlerin ihbarı ile cesedi çıkarmak için çalışma başlatılırken 41 yaşındaki şahsın engelli kartı sahibi olduğu belirlendi. Kimlik tespiti yapılan cesede ilişkin soruşturma sürüyor.

Antalya'da, falezlere yakın kısmında deniz üzerinde bir şahısın olduğu görüldü. Yapılan çalışmada hareketsiz halde su yüzeyinde görülen şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken cesedin üzerinde şort ve yüzünde dalış maskesi olan bir erkek olduğu tespit edildi.

Erkek cesedinin kimliği de tespit edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akdeniz Gerçek'te yer alan habere göre; Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde denizde cansız beden bulundu.

Konyaaltı Caddesi'nde yer alan Atatürk Parkı'ndaki falezlerin ön kısmında yüzen Nazif Şantekin, su yüzeyinde yüzünde dalış maskesi takılı bir erkeğin hareketsiz durduğunu görünce denizden çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ulaştırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden bota alınarak Antalya Yat Limanı'na götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından çevrede yapılan incelemede eşyaları bulundu. Cansız bedenin 41 yaşındaki Deniz Gül'e ait olduğu belirlendi. Gül'ün falezlerden denize doğru inip, dalış maskesi takarak yüzmeye başladığı ortaya çıktı.

Deniz Gül'ün eşyaları arasında engelli kartına da rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Deniz Gül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"DENİZDE YÜZÜSTÜ DURUYORDU"

Deniz Gül'ü hareketsiz halde su üzerinde gören Nazif Şantekin o anları aktardı:

"Sabah sahilden denize girip yüzdüm. Buraya kadar geldiğimde suyun üzerinde cesedi gördüm. Balık tutan arkadaşlara da durumu anlatarak, 'Aşağıda ceset var' dedim. Sonrasında tekrar aşağı döndüm. Polisi arayıp, durumu izah ettim. Denizde yüzüstü duruyordu. Üzerinde şort ve yüzünde şnorkel vardı. Ekipler sudan çıkardığında da yüzünde hala şnorkel bulunuyordu. Polis ekipleri gelip eşyalarını incelediğinde engelli kartı da çıktı. Biz engelli olduğunu onlardan öğrendik. Yüzüstü boğulmuş şekilde yatıyordu."

