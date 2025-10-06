Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti

Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli olduğu belirtilen 72 yaşındaki Ali D.'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 4 katlı bir binadaki dairede çıkan yangında 72 yaşındaki engelli adam Ali D. hayatını kaybetti.

Yangında yaşamını yitiren adamın eşi Ayşe D. ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ALANYA'DA FECİ YANGIN!

Feci olay Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

aa-20251006-39323269-39323257-alanyada-evde-cikan-yanginda-1-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi.jpg

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

aa-20251006-39323269-39323258-alanyada-evde-cikan-yanginda-1-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi.jpg

72 YAŞINDAKİ ENGELLİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ardından eve giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Ali D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yangında yaralanan eşi Ayşe D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak:AA

Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
