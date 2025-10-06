Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 4 katlı bir binadaki dairede çıkan yangında 72 yaşındaki engelli adam Ali D. hayatını kaybetti.

Yangında yaşamını yitiren adamın eşi Ayşe D. ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ALANYA'DA FECİ YANGIN!

Feci olay Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Husumetlisinin arabasını benzin döküp yaktı: O anlar kamerada!

72 YAŞINDAKİ ENGELLİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ardından eve giren ekipler, engelli olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Ali D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yangında yaralanan eşi Ayşe D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.