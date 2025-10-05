Husumetlisinin arabasını benzin döküp yaktı: O anlar kamerada!

Yayınlanma:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Furkan B. (29), husumetli olduğu M.A.’nın (50) otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Taşkent Sokak’ta meydana geldi. Furkan B. ile M.A. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evine dönen M.A., otomobilini evinin önüne park etti.

husumet-2.jpg

Sabah saatlerinde M.A.’nın evinin önüne gelen Furkan B., yanında getirdiği benzini aracın arka camından içeri dökerek ateşe verdi.

husumet-5.jpg

EKİPLER SEVK EDİLDİ!

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

husumet-4.jpg

KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede otomobili Furkan B.’nin yaktığını tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

husumet-3.jpg

Furkan B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:DHA

