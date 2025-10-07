Antalya’da dehşet olay! Domuz avlarken yanlışlıkla babasını öldürdü

Antalya’da dehşet olay! Domuz avlarken yanlışlıkla babasını öldürdü
Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde 42 yaşındaki H.Y., domuz avlarken yanlışlıkla babası Ramazan Yılmaz’ı ev tüfeğiyle vurdu. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle 72 yaşındaki babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu. Durumu fark eden H.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YILMAZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede 72 yaşındaki Ramazan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

olay-yeri.webp

OĞLU GÖZALTINA ALINDI!

H.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. H.Y.’nin, jandarmada verdiği ifadede çevrede bir hareketlilik gördükten sonra domuz sanarak ateş ettiğini ve saçmanın kazara babasına isabet ettiğini aktardığı öğrenildi.



Kaynak:DHA

