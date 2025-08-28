Antakya'da ormanlar alevlere teslim oldu!

Antakya'da ormanlar alevlere teslim oldu!
Yayınlanma:
Hatay Antakya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürdüğü belirtildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Türkiye
Motosiklet traktöre çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet traktöre çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti
Son dakika | Bursa’da yangın kabusu! Alevler mahallenin sınırına dayandı
Son dakika | Bursa’da yangın kabusu! Alevler mahallenin sınırına dayandı