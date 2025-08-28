Antakya'da ormanlar alevlere teslim oldu!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.