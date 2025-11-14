Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 69 yaşındaki erkeği sokak ortasında öldürdü

Yayınlanma:
Antalya'nın Kaş ilçesinde Gökay S. (36), annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü (69) 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi’nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'ü defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Şehir eşkıyalarını durdurabilen yok! Otomobilinde oturan kişiyi cadde ortasında defalarca bıçakladıŞehir eşkıyalarını durdurabilen yok! Otomobilinde oturan kişiyi cadde ortasında defalarca bıçakladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yusuf Aygül ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, kısa sürede Gökay S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Gökay S.'nin annesi Meral S. (58) ile Yusuf Aygül arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Yusuf Aygül'e defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. Aygül’ün yerde hareketsiz yatmasına rağmen Gökay S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Türkiye
Batman'da iş cinayeti! Genç inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Batman'da iş cinayeti! Genç inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Canına tak eden esnaf hırsızı sopayla kovaladı: O anlar kamerada
Canına tak eden esnaf hırsızı sopayla kovaladı: O anlar kamerada