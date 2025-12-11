Annesi için mezar yeri bakmaya giderken hayatını kaybetti

Annesi için mezar yeri bakmaya giderken hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Bulancak’ta Pazarsuyu Deresi’ne devrilen araçtaki sürücü Emin Yılmaz ve yolcu Raif Şimşek hayatını kaybetti; ekipler 2 kilometrelik aramada cenazelere ulaştı.

Giresun’un Bulancak ilçesinde 41 yaşındaki Emin Yılmaz’ın kullandığı 28 ES 850 plakalı otomobil, Kovanlık-Aydındere yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak Pazarsuyu Deresi’ne yuvarlandı. İhbar üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kazada yaşamını yitiren sürücü Emin Yılmaz’ın cenazesi, ekiplerin arama çalışması sonucu olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride dere kıyısında bulundu. Araçta bulunan Raif Şimşek’in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki cenaze Bulancak Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

aa-20251211-39952116-39952114-vefat-eden-annesi-icin-mezar-yeri-bakmaya-giderken-yegeniyle-trafik-kazasinda-oldu.jpg

ACI YOLCULUK: MEZAR YERİ BAKMAYA GİDİYORLARDI

Raif Şimşek’in, sürücü Yılmaz’ın dayısı olduğu ve ikilinin bir gün önce vefat eden Ayşe Şimşek’in defnedileceği Kuzköy’de mezar yeri bakmak için yola çıktığı öğrenildi. Yılmaz’ın kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabında, babasının 28 yıl önce aynı gün vefat ettiğini hatırlatan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

aa-20251211-39952116-39952113-vefat-eden-annesi-icin-mezar-yeri-bakmaya-giderken-yegeniyle-trafik-kazasinda-oldu.jpg

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 80 kişilik ekibin arama-kurtarma çalışmasına katıldığını belirten Vali Serdengeçti, ailelere başsağlığı dileyerek koordineli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak:AA

Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Türkiye
'70 yaşında' kargoculuk yapıyordu: Araçta can verdi
'70 yaşında' kargoculuk yapıyordu: Araçta can verdi
Yavuz Ağıralioğlu ittifak kararını açıkladı
Yavuz Ağıralioğlu ittifak kararını açıkladı
Üç çocuğun öldüğü faciada komşular canlarını ortaya koymuş
Üç çocuğun öldüğü faciada komşular canlarını ortaya koymuş