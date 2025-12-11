Annesi için mezar yeri bakmaya giderken hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesinde 41 yaşındaki Emin Yılmaz’ın kullandığı 28 ES 850 plakalı otomobil, Kovanlık-Aydındere yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak Pazarsuyu Deresi’ne yuvarlandı. İhbar üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kazada yaşamını yitiren sürücü Emin Yılmaz’ın cenazesi, ekiplerin arama çalışması sonucu olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride dere kıyısında bulundu. Araçta bulunan Raif Şimşek’in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki cenaze Bulancak Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

ACI YOLCULUK: MEZAR YERİ BAKMAYA GİDİYORLARDI

Raif Şimşek’in, sürücü Yılmaz’ın dayısı olduğu ve ikilinin bir gün önce vefat eden Ayşe Şimşek’in defnedileceği Kuzköy’de mezar yeri bakmak için yola çıktığı öğrenildi. Yılmaz’ın kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabında, babasının 28 yıl önce aynı gün vefat ettiğini hatırlatan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 80 kişilik ekibin arama-kurtarma çalışmasına katıldığını belirten Vali Serdengeçti, ailelere başsağlığı dileyerek koordineli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.