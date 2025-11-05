Anne babalar dikkat: Çocuk giysisi piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasada tespit edilen güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, bu ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık son olarak, bir çocuk sweatshirt’ü ile plastik masanın güvenlik testlerinden geçememesi nedeniyle toplatılmasına karar verdi.

Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor: Boğulma riski taşıyor, bakanlık yasakladı!

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Yapılan teknik incelemelerde, “By Gri” markasına ait unicorn desenli çocuk sweatshirt’ün TS EN 14682 standardına uygun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Üründe yer alan büzme ipleri ve kordonların, küçük çocuklar için boğulma ve takılma riski taşıdığı tespit edildi. Bu nedenle ürün, çocuklar açısından güvensiz bulundu ve toplatılmasına karar verildi.

PİYASADAN TOPLATILACAK

"Follow Me” markalı plastik masa, EN 581-3 mekanik güvenlik testinde 750 newtonluk yük altında deformasyona uğradığı belirlendi.

Dayanıklılık testlerinde kriterleri karşılayamayan ürünün mekanik açıdan güvensiz olduğu tespit edilerek piyasadan geri çekilmesine karar verildi.