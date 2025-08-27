Ankaralılar dikkat! Valilikten 'yüksek ses' uyarısı

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında SOLOTÜRK’ün gerçekleştireceği uçuşlar nedeniyle vatandaşları yüksek sese karşı uyardı.

28-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Açıklamaya göre, SOLOTÜRK, 28-30 Ağustos tarihleri arasında keşif, prova ve gösteri uçuşları yapacak. 28 Ağustos’ta çevre tanıma ve prova uçuşları yapılacak, 30 Ağustos’ta ise Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLARA 'YÜKSEK SES' UYARISI

Valilik, uçuşlar sırasında şehir merkezi üzerinde oluşacak yüksek ses nedeniyle halkın tedirginlik yaşamamaları gerektiğini belirtti. Uyarıda, vatandaşların bu sesleri olağan bir durum olarak değerlendirmeleri ve panik yapmamaları istendi. SOLOTÜRK gösterileri kapsamında planlanan uçuşların, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazırlık amacı taşıdığı, herhangi bir tehlike oluşturmadığı vurgulandı.