Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor

Ankara Valiliği, başkentte akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine işaret edilerek, “Kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji kuvvetli yağış için tarih verdi: Vatandaşlara kritik uyarı!

Meteoroloji uzmanları, yağışın özellikle çukur bölgelerde su baskınlarına yol açabileceğini ve vatandaşların mümkün olduğunca riskli alanlardan uzak durması gerektiğini belirtti.