Ankara'da kaybolmuştu: Cesedi 500 kilometre uzaklıkta bulundu

Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü Binali Aslan (65) Mersin'in Tarsus ilçesinde ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

Ankara'da 30 yıldır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Aslan için kayıp başvurusunda bulundu. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü iddia edildi.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi

CESEDİ MERSİN'DE BULUNDU

Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bulundu.

Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.