Ankara'da kaybolmuştu: Cesedi 500 kilometre uzaklıkta bulundu

Ankara'da kaybolmuştu: Cesedi 500 kilometre uzaklıkta bulundu
Yayınlanma:
Ankara'da servis şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül'de kayboldu. Aslan'ın cenazesi Mersin'de ormanlık alanda bulundu.

Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü Binali Aslan (65) Mersin'in Tarsus ilçesinde ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

Ankara'da 30 yıldır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu taşıyan Binali Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Aslan için kayıp başvurusunda bulundu. Önceki gün Binali Aslan'ın minibüsünün Hatay'da görüldüğü iddia edildi.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi

CESEDİ MERSİN'DE BULUNDU

Binali Aslan'ın cesedi, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaburgediği Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bulundu.

Aslan'ın cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra Ankara'ya getirildi. Aslan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İş arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenazede, aile üyeleri gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Türkiye
Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi
Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi
Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi