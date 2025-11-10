Ankara'da doktora saldırı: ATO'dan yetkililere çağrı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde görev yapan Dr. Doruk Altıntaş, geçtiğimiz günlerde hastası tarafından şiddete uğradı.

TTB serum takmayan doktora bıçaklı saldırıyı kınadı

Konuya ilişkin bugün ATO Yönetim Kurulu, "Asistan Hekim Dr. Doruk Altıntaş Yalnız Değildir" başlığıyla bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN PROTOKOLLER YÜRÜRLÜĞE KONMALIDIR"

"Sağlıkta şiddet bu kez genç bir meslektaşımızı hedef aldı. Etlik Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde görev yapan ve uzmanlık eğitimi gören asistan hekim Dr. Doruk Altıntaş, 3 Kasım günü bir hastanın sözlü ve fiziki saldırısı sonucunda darp edilmiş ve yaralanmıştır. Şiddet olaylarının önlenmesinde ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasında Sağlık Bakanlığı’na ve kurum yöneticilerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. İşyerlerinin mekânsal ve fiziki güvenlik organizasyonları eksiksiz sağlanmalı, sağlık çalışanlarının sağlığını önceleyen protokoller yürürlüğe konmalıdır."

"HEKİMLERİN, ÖZELLİKLE HASTA MUAYENELERİNDE YALNIZ KALMAMALARININ TEMİNİ"

Ankara Tabip Odası olarak bu doğrultuda Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği’ne resmi bir yazı göndererek şu taleplerde bulunduklarını açıkladılar:

"Hastanede yeterli sayıda ve sürekli olarak güvenlik personelinin bulundurulmasını. Hekimlerin, özellikle hasta muayenelerinde yalnız kalmamalarının teminini; muayene süreçlerinde, hasta ve/veya hasta yakınları ile temaslarında yanlarında mutlaka yeterli sayıda sağlık personelinin bulundurulmalı. Şiddet olaylarına ivedilikle müdahale edilebilmesi için; olayların derhal ihbarına ve yardım taleplerine acil yanıt verilebilmesine uygun (acil yardım butonu, alarm vb.) gelişmiş iletişim sistemlerinin ve teknik altyapının ivedilikle kurulmasını ve faaliyete geçirilmeli. Hasta muayene odaları başta olmak üzere, olası bir saldırıya maruz kalan sağlık çalışanlarının ilk elden kendi güvenliklerini sağlayabilecekleri kaçış kapılarını ve güzergahlarını içeren uygun fiziki yapının planlanıp kurulmasını ve faaliyete geçirilmeli. Gerek caydırıcılığın sağlanmalı, gerekse olası delillerin elde edilebilmesi amacıyla, şüphesiz hasta mahremiyetine ilişkin deontolojik gerekler ve KVKK gerekleri gözetilerek, anlık kayıt yapan kapalı devre kamera sistemlerinin, kör nokta bırakılmamasına özen gösterilerek işlevlendirilmeli. Bütün bina girişlerinde x-ray cihazları konumlandırılmasını ve işlevli kılınmasını ve gereğinde ve makul şüphe durumlarında, ilgili kolluk birimleri ve adli makamlarla istişare ve işbirliği gerçekleştirerek, elle üst ve eşya araması uygulamasının da yaşama geçirilmesi taleplerinde bulunduk.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Defalarca dile getirdiğimiz üzere sağlıkta şiddet yapısal boyut kazanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programının neden olduğu yıkım, sağlığın piyasalaşması, şiddet olaylarında cezasızlık kültürünün yerleşmesi, 1 milyarı aşan hekime müracaat sayısı, hekim emeğinin değersizleştirilmesi, bizleri hedef haline getiren siyasi söylemler ve toplumda şiddet ikliminin yoğunlaşması gibi çok sayıda faktör, sağlıkta şiddet bataklığını beslemekte ve büyütmektedir. Yetkililer bu duruma seyirci kalmaya son vererek gerekli adımları atmalıdır. Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kabul edilerek yürürlüğe konmalıdır. Yönetim Kurulumuz ve Hukuk Büromuz, Dr. Doruk Altıntaş’a bu menfur saldırıyı gerçekleştiren failin gerekli cezayı alması için süreci yakın takip etmektedir. Genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemize devam edeceğiz."