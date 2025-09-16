Ankara’da aile vahşeti! Bacanağı olan uzman çavuşu öldürdükten sonra intihar etti

Ankara’da aile vahşeti! Bacanağı olan uzman çavuşu öldürdükten sonra intihar etti
Yayınlanma:
Ankara’da uzman çavuş olan bacanağı Emre Bozkurt’u (36) tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla intihar etti.

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre Bozkurt’a, evinden çıktığı sırada otomobilin içinden ateş açıldı. Bozkurt, silahlı saldırı sonucunda yer yığılırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlenirken Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

AYNI SİLAHLA HAYATINA SON VERDİ!

Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride bulunan Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda, aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edilirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirlendi.

Kaynak:DHA

