Ankara için su alarmı: 2026 tehlikesi

Ankara’da kuraklık riski ve su yönetimi konuları gündemdeki yerini korurken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şehrin su rezervini korumak için atılan adımları detaylandırdı.

"BUGÜN HARCANAN SU YARIN BULAMAYACAĞIMIZ SUDUR"

Su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Akçay, vatandaşlara doğrudan seslenerek suyu koruma çağrısında bulundu. Akçay, suyun bilinçsiz tüketiminin geleceği tehlikeye attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vatandaşlarımızı suyu korumaya davet ediyorum. Çünkü bu su bugün harcayacağımız su, yarın bulamayacağımız su demektir. Yani aslında yine kendi suyumuzu harcıyoruz. O yüzden suyumuzu ne kadar koruyabilirsek yarın o kadar suyumuz olur. Özellikle sulama, araç yıkama ve suyu israf etme konularında mutlaka çok dikkatli davranmamız gerekiyor."

ANKARA VE İSTANBUL SU TÜKETİMİNDE EŞİTLENDİ

Ankaralıların su tasarrufu konusunda önemli bir yol kat ettiğini belirten Akçay, İstanbul ile yapılan kıyaslamada sevindirici veriler paylaştı. Geçmiş yıllarda Ankara'daki kişi başı tüketimin İstanbul'un neredeyse iki katı olduğunu hatırlatan Akçay, "İstanbul'la aşağı yukarı kişi başına tüketimde aynı yere gelindi. Bu çok sevindirici bir gelişme. Demek ki burada çok ciddi bir yol aldık" dedi.

ÇAMLIDERE BARAJI İÇİN "YÜZER POMPA SİSTEMİ" DEVREDE

ASKİ Genel Müdürü Akçay, Ankara’nın su ihtiyacını karşılamak adına Çamlıdere Barajı’nda hayata geçirilen teknik projeyi de yerinde anlattı. Barajın "ölü hacim" olarak adlandırılan kısmındaki suyun şehre kazandırılması için kurulan sistem hakkında bilgi veren Akçay, şu teknik detayları paylaştı:

"Arkada gördüğünüz kule, bizim Çamlıdere Barajı’ndan su alma yapımızı gösteriyor. Su alma yapısının altında kalan kısım ise cazibe ile (kendi akışıyla) su alamadığımız kısımdır. Burada 110 milyon metreküp civarında su var. Bu ciddi bir miktar. Çamlıdere Barajı’nda yaklaşık 400-500 milyon metreküp su olduğunda, ‘çok ciddi su var’ diyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 20’si hatta daha fazlası da bu ölü hacim dediğimiz su alma yapısının altında kalan kısımdır. Burada suyu kendi cazibesiyle kanala aktaramıyoruz. Onu aktarabilmek için bir sistem kurulması gerekiyor. Bu sistem de sol tarafımda gördüğünüz yüzer platformlar vasıtasıyla dikey milli pompalarla suyu alttan alıyoruz ve yukarıdaki su alma yapısının içine boşaltıyoruz. Oradan da tünele girip, Ankara’ya su geliyor."

"2007 YILINDAKİ SİSTEM SAĞA SOLA SAÇILMIŞTI"

Geçmiş dönemlerde yapılan sistemlerin korunmadığını eleştiren Akçay, 2007-2008 kuraklığında kurulan benzer sistemin parçalarının kaybedildiğini dile getirdi. Mevcut rezervin kurak dönemler için hayati olduğunu belirten Akçay, süreci şöyle özetledi:

"2007-2008 yıllarında yapılan bu platform, işi bittikten sonra ne yazık ki düzgün bir şekilde bakımı yapılıp kenara konulmamış, sağa sola saçılmış. İhtiyaç duyduğumuzda bu eski altyapının çoğunu bulamadık. Araştırdık ve bulabildiklerimizden onarımını yapabildiğimizi getirdik. Diğerlerinin de ihale yapmak suretiyle imalatlarını tamamladık. İki gün içinde birinci platformu, bir hafta içinde de ikinci platformu devreye alacağız. Ancak aldığımız birinci platform bile şu anda Ankara’nın ihtiyacı olan suyu karşılamakta bize yeterli suyu verecek."

Yeni sistemin modüler yapısına da değinen Akçay, "Burası modüler oldu. Gördüğünüz gibi bütün her şey rahatlıkla vidayla sökülüp takılabiliyor. İşimiz bittiğinde, su yükseldiğinde rahatlıkla parça modüller olarak sökülecek. Bakımları yapıldıktan sonra da depoya kaldırılacak" bilgisini verdi.

GECE SU BASINCI NEDEN DÜŞÜRÜLÜYOR?

Vatandaşların merak ettiği su basıncı konusuna da açıklık getiren Akçay, kayıp-kaçağı önlemek için geceleri basınç düşürme (kısma) uygulamasının zorunlu olduğunu belirtti. Akçay, bu yöntemin su tasarrufuna büyük katkı sağladığını şu sözlerle anlattı:

"Basınç uygulamasını özellikle suyun en az tüketildiği saatlerde uygulamak gerekiyor. Çünkü sisteme aynı miktarda suyu veriyorsunuz ancak tüketim onda bire düşüyor. Bu da doğal olarak özellikle sistemdeki fiziki kayıp kaçağını ciddi anlamda artırıyor. Biz de fiziki kayıp kaçağı düşürebilmek, Ankara'daki kayıp kaçağı oranını azaltabilmek için özellikle gecede en az su tüketilen saatlerde basınç uygulaması yapmak suretiyle kayıp kaçağı azaltıyoruz. Ondan sonra sisteme tekrar aynı miktarda suyu vererek debiyi aynı yere getirerek sistemin herhangi bir şekilde gündüz vakitlerinde etkilenmemesini sağlıyoruz."

YÜKSEK SU FATURALARI VE KADEMELİ TARİFE GERÇEĞİ

"Faturam neden yüksek geliyor?" sorusuna da yanıt veren ASKİ Genel Müdürü, sorunun temelinde yüksek tüketim alışkanlıklarının yattığını belirtti. Kademeli tarife uygulamasının fayda sağladığını ifade eden Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel olarak yüksek fatura gelenlerin hepsinin baktığınızda tüketimi çok yüksek. Ayda 15, 30, 50 metreküpün üstünde su kullanılıyor. Vatandaş ‘Niye bu kadar fatura geldi’ diye şikâyet ediyor. Aslında doğru soru bu değil. Asıl soru; ‘Niye bu kadar su tüketiyorsun?’ olmalı. Bu soruyu soran vatandaşlarımızdan biz su tüketimlerini normal seviyelere indirmelerini bekliyoruz. Bu olduğu zaman Ankara çok daha az suyla çok daha uzun süre dayanabilecek bir duruma gelir."

2026 YILI İÇİN KRİTİK UYARI: HALA REZERVDEN YİYORUZ

Kuraklığın etkilerinin sürdüğünü ve tehlikenin geçmediğini hatırlatan Akçay, 2026 yılını rahat geçirebilmek için bugünden tedbir alınması gerektiğini vurguladı:

"Hala kurak bir dönemden geçiyoruz. Yağış yok ve sular da çekilmeye devam ediyor. Hala rezervden yiyoruz, farkındaysanız. Herkesin bunun bilincinde olarak rezervden yediğimiz su miktarını azaltabilmek için kullandığı su miktarını kontrollü olarak koruması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman 2026 yılını da inşallah kazasız, belasız rahatlıkla geçebiliriz. Ama su tasarrufu sadece bizim yapacağımız bir şey değil; bütün vatandaşlarımızla birlikte yapacağımız bir durumdur."