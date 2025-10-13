Ankara'nın kritik su projesi hakkında 'sorumluluk' açıklaması! İddialara net yanıt

Ankara'nın kritik su projesi hakkında 'sorumluluk' açıklaması! İddialara net yanıt
Yayınlanma:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), son günlerde sosyal medyada dolaşan bazı iddialara yanıt vererek Çamlıdere Barajı–İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi İçme Suyu İletim Hattı Projesi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Kurum, projenin tüm aşamalarının ASKİ tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

ASKİ açıklamasında, projenin teknik tasarımının 2021 yılında hazırlandığını belirtti. Daha önce Gerede Tüneli Projesi için alınan krediden kalan kısmın bu projeye yönlendirilmesi sürecini de ASKİ’nin başlattığı aktarıldı. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Japonya Büyükelçisi ile doğrudan temas kurduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, teknik ve finansal fizibilite çalışmaları ASKİ uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Kredinin 2022 Nisan ayında sona erecek olmasına rağmen, ASKİ’nin yürüttüğü diplomatik girişimlerle kredi süresi 5 yıl uzatıldı. "Bu diplomatik ve teknik süreç tamamen ASKİ’nin yürüttüğü çalışmalarla başarıya ulaşmıştır" denildi.

İHALE VE ONAY SÜREÇLERİ

Projenin uluslararası ihale yöntemiyle hayata geçirildiği, ihale dokümanlarının ASKİ tarafından hazırlandığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na yapılan sunum ile gerekli tüm kamulaştırma ve izin süreçlerinin de ASKİ tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "8 gün önce bu projeye ilişkin Acele Kamulaştırma Kararı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile alınmış ve talep ASKİ tarafından yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

İNŞAAT VE FİNANSMAN

Bugün itibarıyla sahadaki imalatların kontrolünün ASKİ ve DSİ tarafından ortak şekilde yürütüldüğü belirtildi. Projenin finansmanının da ASKİ tarafından üstlenildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Proje kapsamında alınan kredinin geri ödemesi de ASKİ tarafından yapılacaktır. ASKİ, bu projenin her aşamasında teknik ve idari sorumluluğu üstlenmiş, finansman, planlama, proje yönetimi ve uygulama süreçlerini bizzat yürütmüştür."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

