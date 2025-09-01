Anahtarını unuttuğu eve hortumla girmeye çalışırken düşüp öldü

Yayınlanma:
Antalya'da anahtarını unuttuğu daireye çatıdan sarkıttığı hortumla girmeye çalışan adam aşağı düşerek öldü.

Antalya Manavgat'ta spor okulun atrenörü Alperen Coşar, anahtarını içeride unuttuğu eve çatıdan sarkıttığı hortumla girmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

43 yaşındaki adamın cansız bedenini komşuları buldu.

EVE ÇATIDAN SARKITTIĞI HORTUMLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra eve dönen spor okulu antrenörü Alperen Coşar, bir süre sonra dışarıya çıktı. Bu sırada anahtarını içeride unuttuğunu fark eden Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla apartmanın ikinci katındaki evine girmeye çalıştı.

Hortumun kopması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Alperen Coşar, yerde hareketsiz kaldı.

yeni-proje-2.jpg

43 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşen adamı sabah saatlerinde farkeden komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Alperen Coşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar'ın cenazesi morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

antalya-anahtarini-unuttugu-eve-catidan-892452-265039.jpg
Alperen Coşar

Kaynak:DHA

