Anahtarını unuttuğu eve hortumla girmeye çalışırken düşüp öldü
Antalya Manavgat'ta spor okulun atrenörü Alperen Coşar, anahtarını içeride unuttuğu eve çatıdan sarkıttığı hortumla girmek isterken düşerek hayatını kaybetti.
43 yaşındaki adamın cansız bedenini komşuları buldu.
EVE ÇATIDAN SARKITTIĞI HORTUMLA GİRMEYE ÇALIŞTI
Ailesini Konya'ya bıraktıktan sonra eve dönen spor okulu antrenörü Alperen Coşar, bir süre sonra dışarıya çıktı. Bu sırada anahtarını içeride unuttuğunu fark eden Coşar, çatıdaki güneş enerji sisteminin demirine bağlayıp sarkıttığı hortumla apartmanın ikinci katındaki evine girmeye çalıştı.
Hortumun kopması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Alperen Coşar, yerde hareketsiz kaldı.
43 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Beton zemine düşen adamı sabah saatlerinde farkeden komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Alperen Coşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Coşar'ın cenazesi morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:DHA