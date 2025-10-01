Amerika'daki Hakan Fidan krizi NTV muhabirini işinden etti

NTV’nin Washington D.C. Temsilcisi Hüseyin Günay, Oval Ofis’te gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmesine ilişkin yorumlarının basına yansıması sonrası işten çıkarıldı.

Gazeteci Günay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında bahçede yaptığı bir sohbet sırasında kameraya yansıdı. Associated Press (AP) kameralarına takılan görüntülerde Günay, toplantının Türkiye açısından iyi geçmediğini belirtiyor ve eleştirel ifadeler kullanıyordu. Ayrıca Günay’ın, “İçeride Bilal (Erdoğan), Hakan Fidan, damat (Selçuk Bayraktar) kavgası var” dediği duyuldu.

GAZETECİ GÜNAY İŞTEN ÇIKARILDI!

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Günay’ın görevden alınacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından NTV yönetimi, Hüseyin Günay’ı işten çıkarma kararı aldı.

Cem Küçük'ten büyük itiraf geldi! 'Uçakta gazetecilik' krizi büyüyor

DÜN BABA OLMUŞTU

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Günay, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

HESABINI KAPATTI

Öte yandan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın olayın ardından sosyal medya platformu X'teki (Twitter) hesabını kapattığı görüldü.