Amelie'nin efsane müzisyeni İstanbul’a geliyor

Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, Türkiye'ye geliyor. Tiersen, 20 Haziran 2026 Cumartesi akşamı, İstanbul'da sahne alacak. Biletler, 7 Kasım Cuma günü satışa çıkacak.

Kariyerinde 30 yılı arkasında bırakan Tiersen, henüz 4 yaşında piyano çalarak müzik yolculuğuna adım attı. Sanatçı, 13 yaşında ise ilk grubunu kurdu.

AMELIİE İLE TANINDI

Gitar ve synth çalarak punk rock sahnesine giriş yapan Tiersen, solo kariyerine synth, sampler ve drum machine ile başladı. Farklı enstrümanları bir araya getiren Tiersen, başta "Amelie" olmak üzere yaptığı film müzikleriyle dünya çapında popülerlik kazandı.

Kariyeri boyunca klasik müzikten elektronik seslere ve folka uzanan zengin bir ses paleti oluşturdu.

Bu yıl "Rathlin from a Distance - The Liquid Hour" adlı albümünü çıkaran sanatçı, iki bölümden oluşan albümde, dinleyicilere 8 parçalık bir piyano yolculuğu sunuyor.