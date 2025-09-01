Amasya’da yangın paniği! Garajda çıkan alevler kısa sürede yayıldı

Amasya’nın merkeze bağlı Bağlıca Köyü’nde Recep T.’ye ait evin garajında geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün bagajı kaplarken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de itfaiye ekiplerine destek vererek tankerle getirdikleri suyu kovalarla taşıdı ve yangına müdahale etti.

3 KOYUN HAYATINI KAYBETTİ!

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken yangın nedeniyle 3 koyun hayatını kaybetti. Garajda bulunan otomobil ve traktör ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin çatısında da hasar oluşturur kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

