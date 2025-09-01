Türkiye'nin dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor! Orman yangınlarında son durum

Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Denizli, Aydın ve Karabük'te son günlerde etkili olan yangınlar, hem havadan hem de karadan yürütülen yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DENİZLİ VE AYDIN'DAKİ YANGIN 4. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine de sıçradı. 29 Ağustos'ta çıkan yangın, Buldan'a bağlı Çatak, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerini etkisi altına aldı. Gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edilen yangına, günün aydınlanmasıyla havadan destek verilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 1 uçak ve 13 helikopter ile yangına müdahale ederken, 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel sahada görev yapıyor. Bazı haber kaynaklarına göre müdahale kapsamında 27 helikopter, 1 uçak, 151 arazöz, 10 iş makinesi ve 886 personel görev alıyor.

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI 2. GÜNÜNDE

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçe ve illerden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Vali Mustafa Yavuz, yangının kontrol altına alınması için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek, "Yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman hızlı yayılıyor. Harmancık köyünde 10 hanede yaşayan 18 vatandaşımız kısa süreli tahliye edildi, yangın riski ortadan kalkınca evlerine güvenli şekilde döndüler. Şu an için herhangi bir evin zarar görmesi söz konusu değil" dedi.

Yangına havadan 5 helikopter ve karadan 164 araç ile 590 personel müdahale ediyor. Vali Yavuz, yangının tamamen kontrol altına alınacağı haberini paylaşmayı umut ettiklerini ifade etti.

TEKİRDAĞ'DA YANGIN SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi'nde 15 Temmuz'da başlayan orman yangını, 45,5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle Kocali ve Kızılcaterzi mahallelerine de yayılan yangın nedeniyle mahalleler tahliye edildi.

Yangının ardından bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler, çadırlarda konaklayarak zarar gören ağaçları kesiyor ve traktörlerle yol kenarına istifliyor. Şenköy Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevgili, ilgili bakanlığın temizlik çalışmalarına başladığını belirterek, yerel halkın da sürece dahil edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Şenköy Mahallesi Muhtarı Fatih Nar, mahalle sakinlerinin yangın sırasında söndürme çalışmalarına katıldığını ve temizlik çalışmalarına da destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Nar, sahaların eski haline gelmesi için bölgede ekim çalışmalarının yapılmasını ve gençler için istihdam sağlanmasını istediklerini vurguladı.