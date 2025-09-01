Şırnak'ta kömür sahası tutuştu!

Şırnak’ın Toptepe köyü yakınlarında bulunan Kömür Eleme Kırma Tesisleri’nde depolanan kömürlerde dün gece yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk olarak bölgede faaliyet gösteren şirketlerin işçileri müdahale etti.

ALEVLERE KARŞI YOĞUN MÜCADELE

Ancak yangının kontrol altına alınamaması üzerine Şırnak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

İtfaiye ekipleri ile iş makinelerinin yoğun çabası sürerken, işletmelerin de yangının büyümesini önlemek amacıyla kömür stoklarının bir kısmını başka alanlara taşıdığı öğrenildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici tesise giderek sahadaki çalışmaları yerinde takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Kömür Eleme Tesisleri Kooperatifi Başkanı Sadık Gökalp, yangını kontrol altına almak için bölgedeki tüm işletmelerin ortak bir çaba yürüttüğünü ifade etti.