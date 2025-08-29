Almanya 'Casperlar' liderini Türkiye'ye iade etmedi! Eli kolunu sallayarak gitti

Almanya 'Casperlar' liderini Türkiye'ye iade etmedi! Eli kolunu sallayarak gitti
Yayınlanma:
"Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız, Almanya'da polis kontrolünde yakalanıp dört gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Türkiye’nin iade talebi "adil yargılama endişesi" gerekçesiyle reddedildi.

Suç dünyasında "Hamuş" kod adıyla tanınan ve "Casperlar" suç örgütünün liderliğini yaptığı belirtilen İsmail Atız, Almanya'da gözaltına alındıktan dört gün sonra serbest bırakıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin iade talebi "adil yargılama endişesi" gerekçesiyle reddedildi.

POLİS KONTROLÜNDE YAKALANDI

Alman basınına yansıyan bilgilere göre İsmail Atız, Hessen eyaletinde gerçekleştirilen rutin bir polis kontrolü sırasında yakalandı. Türkiye tarafından hakkında çıkarılan arama kararı öğrenilince gözaltına alındığı belirtildi.

RET GEREÇKESİ: HUKUKİ KOŞULLAR

Tagesschau'da yer alan habere göre Frankfurt Başsavcılığı, Atız'ın Türkiye'ye iadesi için mahkemeden herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Başsavcılığın gerekçesi, 'iade için gerekli hukuki koşulların Türkiye'de mevcut olmaması' olarak açıklandı.

Frankfurt Yüksek Mahkemesi Sözcüsü, Türkiye'deki mevcut siyasi gelişmeler ışığında hukuk devletine uygun bir yargılamanın güvence altında olmadığı kanaatinde olduklarını belirtti. Sözcü, eğer Atız'ın iadesi için tutuklama talep edilseydi dahi mahkemenin bu yönde karar vermeyeceğini vurguladı.

116 SUÇTAN ARANIYOR

İsmail Atız, kırmızı bülten kapsamında cinayet, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, haksız alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi toplam 116 suçtan aranıyor.

"RET ZORUNLUDUR"

Federal Kriminal Polis Memurları Birliği (BDK) Başkanı Dirk Peglow, yargı kararını değerlendirirken, "İade talep eden devlette hukukun üstünlüğü garanti edilemeyecekse, ret zorunludur" dedi.

"ALMANYA'YI SIĞINAK OLARAK KULLANMAK İÇİN BİR DAVETTİR"

Ancak haberde, organize suçla mücadele eden çevrelerin bu karara eleştiriler getirdiği de aktarılıyor. İsmini açıklamak istemeyen bir yetkili, Atız'ın serbest bırakılması ve Türkiye'ye iade edilmemesini şu ifadelerle eleştirdi:

"Bu, organize suçun büyük isimleri için Almanya'yı bir sığınak olarak kullanmak ve burada serbestçe faaliyet göstermek için bir davettir."

