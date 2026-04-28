Alkollü sürücü kaldırıma çarparak durağı devirdi! 2 öğrenci saniyelerle kurtuldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı servis minibüsü, hemzemin geçidin yakınlarında kaldırıma çarparak durağı devirdi. Kazadan saniyeler önce geçitten geçen 2 öğrenci, kazadan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde, hemzemin geçide yakın bir kavşakta meydana gelen olayda, hareket halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

KALDIRIMA ÇARPARAK DURAĞI DEVİRDİ!

Yol kenarında yer alan büfenin önündeki kaldırıma çarpan minibüs, çarptığı durağı devirdi. Araç, hemzemin geçide birkaç metre kala tekerinin kopmasıyla durdu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI!

Servis sürücüsünün 2.87 promil alkollü olduğu tespit edilirken daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenilen sürücüye, 50 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

2 ÖĞRENCİ SANİYELERLE KURTULDU!

Kaza anları da saniye saniye kaydedilirken güvenlik kamerası görüntülerinde kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen 2 öğrencinin minibüsün kontrolden çıkmasıyla panik yaşayıp kaçtığı görüldü.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

