Ali Yerlikaya duyurmuştu: Demirözler çetesinin lideri tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurusunu yaptığı operasyonla yakalanan Demirözler suç örgütünün lideri U.D., tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da içinde bulunduğu ve kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurmuştu.

ELEBAŞI TUTUKLANDI

Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı U.D.'de yakalananlar arasındaydı. Elebaşı olan U.D., Samsun’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. yakalandı.

KABARIK SUÇ LİSTESİ

Kırmızı bültenle aranan Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı U.D.'nin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi toplam 53 adet suç kaydının olduğu belirtildi.

M.S. isimli şüphelinin ise, "Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından kırmızı bültenle arandığı ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu, S.G. isimli şüphelinin ise "Çocuğu kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu arandığı kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

