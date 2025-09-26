Ali Erbaş'ın ardından ilk Cuma hutbesi: Diyanet açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık Ali Erbaş dönemi, resmen sona erdi.

119 bin TL maaş ile süper emekliliğe adım atan Erbaş, görev süresinin son gününde her zaman yaptığı gibi Dışişleri'nin yeni binasının temel atma törenine katılmamış duayı Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen etmişti. Görevde olduğu dönem gibi gidişi de gündem olan Ali Erbaş, görevini İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'a devretti.

ALİ ERBAŞ'IN ARDINDAN İLK CUMA HUTBESİ:

Görevde bulunduğu sürede boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesi, lüks makam otomobili, yönettiği bakanlıklardan fazla kurum bütçesi, kadınların giyim tarzına karışan sözleri gibi çok fazla nedenden eleştirilerin hedefinde olan Erbaş, Türkiye'nin gündemini yakalayan Cuma hutbeleri ile dikkat çekiyordu.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un göreve gelmesinin ardından ilk Cuma hutbesinde hangi konunun işleneceği merak ediliyordu.

Diyanet Ali Erbaşın ardından ilk Cuma hutbesini yayımladı. Türkiye'nin gündemine göndermede bulunmayan 26 Eylül 2025 tarihli Cuma hutbesi, “Peygamberimiz (s.a.s), Cami ve Namaz.” başlığı ile yayımlanırken namazın İslam’daki yeri, Hz. Muhammed'in mescide verdiği önem ve cami cemaatinin toplumsal rolü üzerine mesajlar içerdi.

DİYANET AÇIKLADI

Hutbe metninde, camilerin sadece ibadet yeri olmadığı, aynı zamanda toplumsal kaynaşma, birlik ve kardeşliğin merkezi olduğu da ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Namaz; dinin direği, müminin miracı, imanın hayata yansımasıdır. Rükün, şart ve adabına riayet edilerek kılınan namaz; nefsimizi terbiye eder, ömrümüze bereket katar.”

“Cami, iman kardeşliğinin, yardımlaşmanın ve huzurun sembolüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s), hicret eder etmez Medine’de ilk yaptığı iş bir mescid inşa etmek olmuştur.”

“Rasûlullah (s.a.s), son hastalığında dahi cemaate namaz kıldırmak için mescide çıkmak istemiştir. Bu, cami ve cemaatin ne denli kıymetli olduğunun en güzel örneğidir.”