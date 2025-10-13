Ali Babacan: Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, pazarlanıyor!

Ali Babacan: Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, pazarlanıyor!
Yayınlanma:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı suç örgütlerinin ilan açarak suç işlediğini belirten bir haberi alıntılayarak suç oranlarındaki artışa tepki gösterdi. Babacan, "Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, açık açık pazarlanıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı suç örgütlerinin ilan açarak suç işlediğini belirten bir haberi alıntılayarak suç oranlarındaki artışa dikkat çekerek tepki gösterdi.

Babacan, bunun yalnızca bir haber değil, adaletin çöktüğünün resmi olduğuna vurgu yaptı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hiç 'kiralık katil ilanı' gördünüz mü?' Bu cümle, sadece bir haberin değil; ülkemizde vicdanın, adaletin çöktüğünün ilanı. Kiralık katil, sahte kimlik, uyuşturucu… Hepsi dijital ilan başlıklarına dönüşmüş durumda. Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, açık açık pazarlanıyor. İnsan hayatının bir ilan haline gelmesi büyük bir utanç. Devletin görevi; izleyici olmak değil, vatandaşın canını korumak, adaletsizliği durdurmaktır" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin kanlı e-ticareti! Dehşete düşüren yazışmalar: Kurşunlama yapılır, acil tetikçi aranıyor...Türkiye'nin kanlı e-ticareti! Dehşete düşüren yazışmalar: Kurşunlama yapılır, acil tetikçi aranıyor...

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de organize suç eylemlerinin, şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan gruplarda birer "hizmet" olarak pazarlandığına dair paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Bu paylaşımlara göre, yasa dışı faaliyetler Telegram gibi platformlarda açıkça ilan edilerek alıcı buluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Türkiye
Uçurumda bıçaklanmış ceset bulundu! 7 kişi gözaltına alındı!
Uçurumda bıçaklanmış ceset bulundu! 7 kişi gözaltına alındı!
Beyin ölümü gerçekleşti: 3 hastaya hayat verdi
Beyin ölümü gerçekleşti: 3 hastaya hayat verdi