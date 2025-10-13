Ali Babacan: Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, pazarlanıyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı suç örgütlerinin ilan açarak suç işlediğini belirten bir haberi alıntılayarak suç oranlarındaki artışa dikkat çekerek tepki gösterdi.

Babacan, bunun yalnızca bir haber değil, adaletin çöktüğünün resmi olduğuna vurgu yaptı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hiç 'kiralık katil ilanı' gördünüz mü?' Bu cümle, sadece bir haberin değil; ülkemizde vicdanın, adaletin çöktüğünün ilanı. Kiralık katil, sahte kimlik, uyuşturucu… Hepsi dijital ilan başlıklarına dönüşmüş durumda. Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, açık açık pazarlanıyor. İnsan hayatının bir ilan haline gelmesi büyük bir utanç. Devletin görevi; izleyici olmak değil, vatandaşın canını korumak, adaletsizliği durdurmaktır" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin kanlı e-ticareti! Dehşete düşüren yazışmalar: Kurşunlama yapılır, acil tetikçi aranıyor...

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de organize suç eylemlerinin, şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan gruplarda birer "hizmet" olarak pazarlandığına dair paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Bu paylaşımlara göre, yasa dışı faaliyetler Telegram gibi platformlarda açıkça ilan edilerek alıcı buluyor.