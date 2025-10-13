Türkiye'nin kanlı e-ticareti! Dehşete düşüren yazışmalar: Kurşunlama yapılır, acil tetikçi aranıyor...

Türkiye'de organize suç eylemlerinin, şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan gruplarda birer "hizmet" olarak pazarlandığına dair bulgular ortaya çıktı. Elde edilen ekran görüntülerine göre, yasa dışı faaliyetler Telegram gibi platformlarda açıkça ilan edilerek alıcı buluyor.

"SOHBET GRUPLARI" ADI ALTINDA YASA DIŞI PAZAR

Milli Gazete'den Ahmet Sesli'nin haberine göre Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarında "Tetikçi Mekânı", "İstanbul Tetikçi" ve "Daltonlar" gibi isimlerle kurulan gruplarda, suç teşkil eden eylemlerin alınıp satıldığı tespit edildi. Yüzlerce üyenin bulunduğu bu gruplarda, "tahsilat", "darp", "kurşunlama" ve "yurt dışına insan kaçırma" gibi faaliyetler için ilanlar paylaşıldığı görülüyor.

İL VE FAALİYETLERE GÖRE İLANLAR VERİLİYOR

Paylaşımlar arasında, "İstanbul içi acil tetikçi aranıyor dm" ve "Ev/dükkan farketmeksizin ister 1 ister 1'den fazla kişi ekip ile kurşunlama yapılır" gibi doğrudan yasa dışı eylemlere yönelik çağrılar bulunuyor. İlanlarda, "Ankara içi kuryelik" veya "İstanbul içi darp, kundaklama, kurşunlama" gibi farklı "hizmetler" için tarifeler sunuluyor. Ayrıca, "Bulgar'a geçiş 3000 €" gibi insan kaçakçılığına yönelik tekliflerin de yer aldığı belirtiliyor. Sunulan hizmetler arasında uyuşturucu ve silah satışı, kişisel verilere ulaşma, sahte kimlik, para ve pasaport temini gibi çok çeşitli yasa dışı faaliyetler de bulunuyor.

SUÇ FAALİYETLERİ İÇİN 'TİCARİ KURALLAR' BELİRLENİYOR

Bu dijital pazarda faaliyet gösteren kişilerin, kendi aralarında belirli "iş kuralları" oluşturduğu dikkat çekiyor. "Ödemenin yarısı önce yarısı bittikten sonra alınır" ve "iş bittikten sonra referans ve kanıt aranır" gibi ifadeler, bu faaliyetlerin ticari bir işlem gibi yapılandırıldığını gösteriyor. Hem "iş" talep edenlerin ("İstanbul içi iş var güzel icraatçı yazsın") hem de kendilerini "tetikçi" olarak pazarlayanların varlığı, arz ve talep dengesine dayalı bir yapıya işaret ediyor.

İŞLENEN SUÇLAR "İTİBAR SEMBOLÜ" OLARAK GÖSTERİLİYOR

Uzmanlara göre, 'Daltonlar' ve 'Casperlar' gibi popüler kültürden esinlenen isimler kullanan bu gruplar, özellikle 16-25 yaş aralığındaki gençleri hedef alıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan lüks yaşam, silah ve güç gösterileri içeren paylaşımların, gelecek kaygısı taşıyan gençler için bir çekim merkezi oluşturduğu değerlendiriliyor. Geleneksel suç örgütlerinden farklı olarak, bu yeni nesil grupların sosyal medyayı bir statü ve itibar aracı olarak kullandığı gözlemleniyor. Bazı grup üyelerinin "ev hapsinde" olduklarını belirtmeleri, işlenen suçların bir itibar sembolü olarak görülebildiğini ortaya koyuyor.

RESMİ VERİLER VE DURUMUN CİDDİYETİ

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı ve Türkiye'de suç oranının yüzde 108 arttığını gösteren resmi veriler, konunun toplumsal boyutunu gözler önüne seriyor. Bu gruplardaki yazışmaların bir bölümünde, kişilerin isim ve profil fotoğraflarını açıkça kullanması, yasa dışı faaliyetlerin normalleştiğine ve caydırıcılığın azaldığına dair endişeleri artırıyor.